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В метро Петербурга вновь раздают питьевую воду
Сегодня, 15:28
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В метро Петербурга вновь раздают питьевую воду

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Список станций может корректироваться.

В метро Северной столицы днем 4 августа вновь раздают питьевую воду. Об этом сообщили в ГУП "Петербургский метрополитен". 

Воду можно получить на станциях "Проспект Ветеранов", "Площадь Ленина", "Проспект Просвещения", "Петроградская", "Горьковская", "Адмиралтейская", "Сенная площадь", "Достоевская", "Ладожская" и "Маяковская". 

Мы постоянно мониторим показатели температуры и при необходимости скорректируем список станций. Чтобы получить медицинскую помощь в случае ухудшения самочувствия, пользуйтесь стойками передачи тревожной информации или обратитесь к работнику метрополитена на станции. 

Пресс-служба ГУП "Петербургский метрополитен"

Ранее мы рассказывали о том, что в петербургских автобусах проверили работу кондиционеров. 

Фото: Piter.TV 

Теги: вода, метро
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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