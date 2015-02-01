В метро Петербурга вновь раздают питьевую воду

Список станций может корректироваться.

В метро Северной столицы днем 4 августа вновь раздают питьевую воду. Об этом сообщили в ГУП "Петербургский метрополитен".

Воду можно получить на станциях "Проспект Ветеранов", "Площадь Ленина", "Проспект Просвещения", "Петроградская", "Горьковская", "Адмиралтейская", "Сенная площадь", "Достоевская", "Ладожская" и "Маяковская".

Мы постоянно мониторим показатели температуры и при необходимости скорректируем список станций. Чтобы получить медицинскую помощь в случае ухудшения самочувствия, пользуйтесь стойками передачи тревожной информации или обратитесь к работнику метрополитена на станции. Пресс-служба ГУП "Петербургский метрополитен"

Ранее мы рассказывали о том, что в петербургских автобусах проверили работу кондиционеров.

Фото: Piter.TV