Тигрица Виола нашла первые подарки в Ленинградском зоопарке

За колючим вечнозеленым деревом можно удобно спрятаться.

Тигрица Виола из Ленинградского зоопарка в понедельник, 27 декабря, нашла первые подарки. Виола получила в подарок живую ёлку, которую привезли опекуны амурских тигров в зоопарке Российский морской регистр судоходства, сообщили сотрудники "Ленинградского зоопарка" в официальной группе "Вконтакте".

За колючим вечнозеленым деревом можно удобно спрятаться. Более того, Виоле очень интересно грызть еловые веточки. Сотрудники зоопарка спрятали под елкой коробочку с мясным лакомством. Игрушки на елке также были съедобными.

Ранее тигрица Виола из Ленинградского зоопарка готовится стать символом года. Полосатой кошке нравится играть с людьми в прятки и догонялки.

Видео: Вконтакте / Ленинградский зоопарк

