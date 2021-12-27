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Тигрица Виола нашла первые подарки в Ленинградском зоопарке

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За колючим вечнозеленым деревом можно удобно спрятаться.

Тигрица Виола из Ленинградского зоопарка в понедельник, 27 декабря, нашла первые подарки. Виола получила в подарок живую ёлку, которую привезли опекуны амурских тигров в зоопарке Российский морской регистр судоходства, сообщили сотрудники "Ленинградского зоопарка" в официальной группе "Вконтакте". 

За колючим вечнозеленым деревом можно удобно спрятаться. Более того, Виоле очень интересно грызть еловые веточки. Сотрудники зоопарка спрятали под елкой коробочку с мясным лакомством. Игрушки на елке также были съедобными. 

Ранее тигрица Виола из Ленинградского зоопарка готовится стать символом года. Полосатой кошке нравится играть с людьми в прятки и догонялки.

Видео: Вконтакте / Ленинградский зоопарк
 

Теги: виола, зоопарк, ленинградский, подарки елка, тигрица
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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