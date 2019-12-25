Тигрица Виола из Ленинградского зоопарка готовится стать символом года

Обитательница Ленинградского зоопарка, амурская тигрица Виола готовится стать символом наступающего года. Об этом рассказали в пресс-службе зверинца.
В последние дни декабря Виола получает много внимания от прессы. Она сравнительно недавно появилась в зоопарке и теперь станет символом 2022 года.
В Instagram появились снимки тигрицы. Хищницу сняли после того, как на нее упал снег. Подписчики отметили, что Виола невероятно хороша собой.
Любимым развлечение тигрицы являются игры с людьми у вольера. Она любит спрятаться и незаметно подкрасться, чтобы потом выпрыгнуть и начать играть в догонялки.
Только посмотрите, как нашей полосатой кошке идет пушистый снег.
Отметили сотрудники зоопарка
Ранее мы писали, что петербургский бык Мааны готовится сложить полномочия как символ года.
Фото: Instagram / spbzoopark
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