Тигренка Зевса, приехавшего из Мариуполя, перевезли в Ленинградский зоопарк

Животное перевезли в Северную столицу в качестве подарка.

Сегодня, 12 июня, сотрудники Ленинградского зоопарка показали тигренка Зевса, который приехал в Петербург из Мариуполя. Об этом рассказали в телеграм-канале "Правительство Санкт-Петербурга".

Животное перевезли в Северную столицу в качестве подарка. В 2022 году местные строители взяли шефство над зоопарком Мариуполя.

Помимо Зевса, переехала в Петербург и Опелька. Сейчас тигренок находится в надежных руках – в Ленинградском Доме тигра Выборгского района.

Видео: Телеграм / Правительство Санкт-Петербурга