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Тигренка Зевса, приехавшего из Мариуполя, перевезли в Ленинградский зоопарк

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Животное перевезли в Северную столицу в качестве подарка.

Сегодня, 12 июня, сотрудники Ленинградского зоопарка показали тигренка Зевса, который приехал в Петербург из Мариуполя. Об этом рассказали в телеграм-канале "Правительство Санкт-Петербурга". 

Животное перевезли в Северную столицу в качестве подарка. В 2022 году местные строители взяли шефство над зоопарком Мариуполя.

Помимо Зевса, переехала в Петербург и Опелька. Сейчас тигренок находится в надежных руках – в Ленинградском Доме тигра Выборгского района. 

Видео: Телеграм / Правительство Санкт-Петербурга

Теги: ленинградский зоопарк, тигрёнок
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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