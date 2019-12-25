The Athletic: Игроки НХЛ готовы доиграть сезон

На данный момент неизвестно, когда примерно возобновится турнир.

Издание The Atlhetic провело голосование среди игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ - прим.) на тему возможного возобновления сезона, прерванного из-за эпидемии коронавируса. В нем приняли участие 57 хоккеистов из 22 клубов.

По итогам голосования большинство игроков поддержали вариант с продолжением сезона - 63,2% голосов. 24,6% хоккеистов хотят возобновить турнир без необходимости доиграть регулярный чемпионат и сразу перейти плей-офф. Остальные поддерживают вариант досрочного завершения сезона - 12,3%.

Напомним, 13 марта руководство НХЛ приостановило сезон на неопределенный срок в связи с пандемией коронавируса. Игрокам разрешили вернуться домой на время паузы с условием соблюдать правила карантина.

Ранее в НХЛ заявили, что еще не определились с датой возобновления сезона.

Фото: nhl.com