Тетерева борются за территорию под Петербургом

На кадрах видно, как два самца стоят на лугу вокруг островков снега и травы, пытаясь запугать друг друга.

Тетерева устраивают бои за привлекательные участки земли под Петербургом. В Telegram-канале "Каждой твари по паре" биолог Павел Глазков опубликовал видео, на котором видно, как птицы сражаются за территорию.

На кадрах видно, как два самца стоят на лугу вокруг островков снега и травы, пытаясь запугать друг друга. Они хлопают крыльями и выпрямляют хвосты, при этом разлетаются мелкие перья.

Тетерева борются, чтобы завоевать территорию и привлечь самок. По словам Глазкова, после возвращения самок в регион начнутся ухаживания со стороны самцов, которые будут привлекать их внешностью и песнями. Тетерева уже несколько лет прилетают на одни и те же территории в Ленобласти. В этом году 15 марта на свои территории вернулись 12 самцов.

Ранее мы сообщили о том, что глухари приступили к брачным ритуалам под Петербургом.

Видео: Telegram / Каждой твари по паре / Павел Глазков