Тетю Гудкова обвинили в имущественном ущербе на миллион рублей

Потерпевшая сторона - департамент городского имущества Москвы.

Тете оппозиционного политика Дмитрия Гудкова Ирине Ермиловой было предъявлено обвинение о нанесении ущерба на миллион рублей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на одного из участников процесса.

По информации собеседника агентства, тете Гудкова предъявили обвинение по части 2 статьи 165 по пунктам "а" и "б".

Отмечается, потерпевшей стороной является департамент городского имущества Москвы. Департамент – собственник помещения, который арендовало ООО "Сектор-2А" в 2015-2017 годах. На тот момент компанию возглавляла Ермилова. Дмитрий Гудков также является подозреваемым по данному делу.

Ранее мы писали, что Дмитрий Гудков уехал в Украину. Сделал он это из-за опасений дальнейшего уголовного преследования в России.

Фото: Instagram/d_gudkov