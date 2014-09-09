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Тетю Гудкова обвинили в имущественном ущербе на миллион рублей
Сегодня, 20:13
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Тетю Гудкова обвинили в имущественном ущербе на миллион рублей

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Потерпевшая сторона - департамент городского имущества Москвы.

Тете оппозиционного политика Дмитрия Гудкова Ирине Ермиловой было предъявлено обвинение о нанесении ущерба на миллион рублей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на одного из участников процесса.

По информации собеседника агентства, тете Гудкова предъявили обвинение по части 2 статьи 165 по пунктам "а" и "б".

Отмечается, потерпевшей стороной является департамент городского имущества Москвы. Департамент – собственник помещения, который арендовало ООО "Сектор-2А" в 2015-2017 годах. На тот момент компанию возглавляла Ермилова. Дмитрий Гудков также является подозреваемым по данному делу.

Ранее мы писали, что Дмитрий Гудков уехал в Украину. Сделал он это из-за опасений дальнейшего уголовного преследования в России. 

Фото: Instagram/d_gudkov 

 

Теги: дмитрий гудков, обвинение тете гудкова
Категории: Новости России, Лента новостей,

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