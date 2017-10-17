Видео: террористы ИГ сдали последний удерживаемый район своей "столицы" Ракки

Террористов запрещенной в России группировки "Исламское государство" полностью выбили из города Ракка, который долгое время называли "столицей" самопровозглашенного государства.

Сирийский город Ракка полностью освободили от террористов "Исламское государство". Длительное время этот населенный пункт был самопровозглашенной столицей террористической группы. Как сообщает Telegram-канале Directorate 4, отслеживающий и анализирующий деятельность ИГ, город перешел под контроль курдских формирований. Сейчас Ракка полностью очищена от боевиков.

Также было опубликовано видео. По заявления авторов канала, на нём террористы "Исламского государства" покидают территорию городской больницы. Этот район до последнего был под контролем боевиков.

Накануне международная коалиция сообщала, что в Ракке остаются еще порядка 400 боевиков "Исламского государства". При этом силы коалиции заявили, что будут уничтожать транспорт с террористами. Не уточнялось, как именно военные собираются отличать мирных жителей и боевиков.