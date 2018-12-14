Террористы-смертники устроили два взрыва в Тунисе

Женщина подорвала себя буквально в ста метрах от посольства Франции.

В столице Туниса прогремели два взрыва, в результате которых погиб один полицейских. Также несколько человек получили ранения. Об этом сообщило издание Al Jazeera со ссылкой на МВД.

Первый взрыв произошел на улице Шарль-де-Голля. Женщина подорвала себя буквально в ста метрах от посольства Франции. Целью атаки была патрульная машина полиции.

Второй взрыв произошел на парковке Национального контртеррористического управления. Очевидцы сообщили о стрельбе после этого, возможно, полицейские преследовали еще одного террориста.

Сейчас на месте работают силовики, дорога к президентском дворцу перекрыта. Ранее СМИ сообщила о ранении четырех человек. Эксперты считают, что таким образом террористы хотят сорвать туристический сезон.

В прошлом году в Тунисе было также неспокойно. Преступные банды грабпрохожих на улицах.

Видео: YouTube/ FRANCE 24 English