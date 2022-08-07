Территориальный фонд ОМС в Петербурге согласовал предварительный бюджет на 2024 год

Специалисты рассказали о том, на какие цели будут потрачены денежные средства.

Правление Территориального фонда обязательного медицинского страхования в Петербурге согласовало проект бюджета на 2024 год, а также на плановый период 2025 и 2026 годов. Соответствующей информацией с журналистами поделились сотрудники пресс-службы региональной администрации. По сведениям от чиновников, все бюджетные средства ТФОМС пойдут на реализацию Территориальной программы ОМС. Уточняется, что подушевой норматив на каждого застрахованного жителя города составит 23 643 рублей. Этот показатель практически на 40 процентов превышает федеральный уровень. Дополнительно в следующем году продолжат расти заработные платы медицинского персонала. Предположительно, в среднем оплата труда сотрудников сферы здравоохранения увеличится на 8,6 процентов.

В ТФОМС рассказали о том, что по состоянию на 1 сентября медицинские учреждения северной столицы заработали на лечении иногородних пациентов около семи миллиардов рублей, что составляет 70 процентов от суммы, запланированной фондом на весь год.

В НИИ Джанелидзе по полису ОМС женщине с сильными ожогами восстановили лицо.

Фото: Piter.tv