ФСБ: США стремятся поставить под сомнение территориальную целостность России

В ноябре 2020 года на территориальные воды России зашло американское судно.

Первый заместитель директора - руководитель пограничной службы ФСБ генерал армии Владимир Кулишов рассказал РИА Новости, что США необоснованно стремятся поставить под сомнение территориальную целостность России, не признавая мотивированную позицию Москвы по статусу залива Петра Великого в Приморье.

По его словам, государственная граница определяется по внешней границе территориальных вод, расстояние которых составляет порядка 12 морских миль от берега. А вот экономическая зона – район, который находится за пределами территориальных вод и не превышает 200 морских миль.

При этом, по словам Кулишова, эти правила распространяются на исторические заливы, а залив Петра Великого был признан таким еще Советом Министров СССР в 1957 году.

"Вместе с тем претензии со стороны Америки являются необоснованными с точки зрения международного права. Произошедший инцидент в ноябре 2020 года в заливе с эсминцем ВМС США "Джон Маккейн" является нарушением государственной границы Российской Федерации", - сказал Владимир Кулишов.

Так, в ноябре прошлого года на два километра в российские территориальные воды зашел эскадренный миноносец ВМС США "Джон Маккейн". В результате противолодочный корабль "Адмирал Виноградов" отогнал судно в нейтральные воды.

Позже американские военные заявили, что эти воды не считают территориальным морем РФ.

По словам Владимира Кулишова, Россия принимает меры по пресечению провокационных действий, опираясь на нормы международного права, а также российского законодательства.

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