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Тереза Мэй объявила об отставке

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Мэй занимала свой пост с  июля 2016 года.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй покидает свой пост. Лидер консервативной партии сложит с себя полномочия 7 июня, об этом сообщает издание Delovoe.TV. 

Причиной отставки политика стало ее обновленное соглашением с ЕС по выходу Великобритании из Европейского союза, которое вызвало недовольство у других министров. Потенциальными кандидатами на пост премьер-министра называют главу МИД Джереми Ханта и главу МВД Саджида Джавида

Мэй занимала свой пост с  июля 2016 года.

Фото: REUTERS / Toby Melville

Теги: тереза мэй
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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