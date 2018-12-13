Тереза Мэй объявила об отставке

Мэй занимала свой пост с июля 2016 года.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй покидает свой пост. Лидер консервативной партии сложит с себя полномочия 7 июня, об этом сообщает издание Delovoe.TV.

Причиной отставки политика стало ее обновленное соглашением с ЕС по выходу Великобритании из Европейского союза, которое вызвало недовольство у других министров. Потенциальными кандидатами на пост премьер-министра называют главу МИД Джереми Ханта и главу МВД Саджида Джавида

Мэй занимала свой пост с июля 2016 года.

Фото: REUTERS / Toby Melville