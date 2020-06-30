CNN: Трамп оскорблял Меркель и Мэй в беседах по телефону

CNN рассказал об "очень агрессивном" поведении политика во время звонков канцлеру Германии и экс-премьеру Великобритании.

Дональд Трамп оскорблял и унижал Ангелу Меркель и Терезу Мэй в беседах по телефону. Об этом сообщили журналисты американского телеканала CNN со ссылкой на собственные источники. Корреспонденты заявили, что в ходе засекреченных бесед глава Белого дома обвинял канцлера Германии в том, что она находится под влиянием России, а также в глупости. Бывший премьер-министр Великобритании по словам Трампа стала "дурой". Политик раскритиковал ее бесхарактерность в отношении вопроса по Brexit.

На CNN считают, что Трамп совершал "жестокие нападки" на иностранных коллег. Один из экспертов телеканала назвал высказывания американского лидера "почти садистскими".

Некоторые вещи, которые он говорил Ангеле Меркель, просто невероятны: он называл ее "глупой" и обвинял в том, что она находится в кармане у русских... Наибольшую жесткость он проявляет к тем, на кого смотрит как на слабаков источник телеканала

Еще один анонимный немецкий источник заявил журналистам, что звонки Трампа были "настолько необычайны", что Берлин предпринял меры для сохранения их содержания в тайне. Эксперт назвал поведение Трампа "очень агрессивным".

Пентагон не располагает подтверждениями "сговора" России с талибами.

Видео: CNN