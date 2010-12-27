В Петербурге 3 апреля вспомнят жертв теракта в метро на акции памяти

Появились подробности памятной акции, которая пройдет в Петербурге во вторник, 3 апреля.

Представители Смольного рассказали журналистам, как город встретит годовщину теракта в петербургском метро. 3 апреля в Санкт-Петербурге пройдет масштабная акция памяти. Подробный план мероприятий в медиацентре Правительства озвучил глава Комитета по социальной политике Александр Ржаненков.

Во вторник, 3 апреля, в 13.00 состоится панихида по жертвам теракта в Соборе Святой Живоначальной Троицы. В 14.00 пройдет церемония возложения цветов у станции метро "Технологический институт". В 19.00 в БКЗ "Октябрьский" пройдет акция памяти погибших в теракте "Музыка против террора". На сцену поднимутся этно-джазовый ансамбль "Миррос", коллектив Seven/Eigt Band, гость из Турции Мисирли Ахмет, народная артистка Республики Дагестан Лариса Гаджиева, победитель шоу "Голос" Селим Алахяров. Ведущими вечера станут артисты Андрей Ургант и Анна Ковальчук. В этот же день "Петербургский метрополитен" планирует выпустить "Книгу памяти" с информацией о всех жертвах теракта. В нее также войдут записки скорбящих петербуржцев, воспоминание очевидцев теракта.

Ранее мы писали, что в Петербурге отчитались по выплатам пострадавшим в теракте 3 апреля 2017.