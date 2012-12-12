Теракт в Нью-Йорке последние новости: Трамп требует смертной казни для треррориста

Последние новости о теракте в Нью-Йорке. Стало известно, кто совершил наезд на людей и что думает по этому поводу президент Америки.

В Нью-Йорке 31 октября произошел теракт: пикап наехал на людей, а после врезался в школьный автобус. 8 человек погибли, водитель пикап был госпитализирован в больницу из-за ранения от полицейских.

Теракт в Нью-Йорке 31 октября

Напомним, что водитель за рулем пикапа сошел с магистрали на велодорожку, после чего целенаправленно начал наезжать на людей. В результате наезда на месте происшетсвия сразу же скончались 6 человек, а 2 погибли в машине скорой помощи. Также известно, что есть 11 пострадавших.

Однако а этом злоумышленник не оставновился и врезался в школьный автобус. Затем водитель вышел из автомобился и прокричал "Аллаху Акбар", размахивая при этом оружием. Полицейским пришлось открыть по нему огонь, после чего преступника доставили в больницу с пулевым ранением в живот.

Совершенное мэр Нью-Йорка Билл Де Блазио посчитал случившееся терактом.

Кто совершил теракт

Установлено, что за рулем пикапа находился 29-летний уроженец Узбекистана Сайфулло Хабибулаевич Саипов. Полиция выяснили, что он работал водителем грузовика, а также подрабатывал водителем в Uber. Также, по данным полиции Саипов взял пикап в аренду, на котором совершил наезд на прохожих, в день теракта.

Стоит отметить, в машине Саипова обнаружили письмо, в которой он указывает, что совершил атаку "во имя ИГ" ("Исламское государство", запрещенная в России организация).

Президент Америки написал в своем Twitter: " Мы не должны позволить ИГ вернуться или попасть в нашу страну после их поражения на Ближнем Востоке или где-либо еще. Достаточно".

Последние новости

Дональд Трамп заявил, что террориста Сайфулло Саипова необходимо приговорить к смертной казни. 1 ноября стало известно, что Саипову предъявили обвинения в терроризме, ему грозит пожизненное заключение или смертная казнь.

Фото: Reuters

Видео: Twitter / MylesMill, Sfrediin‏