Теракт в Нью-Йорке последние новости: Трамп требует смертной казни для треррориста

В Нью-Йорке 31 октября произошел теракт: пикап наехал на людей, а после врезался в школьный автобус. 8 человек погибли, водитель пикап был госпитализирован в больницу из-за ранения от полицейских.
Теракт в Нью-Йорке 31 октября
Напомним, что водитель за рулем пикапа сошел с магистрали на велодорожку, после чего целенаправленно начал наезжать на людей. В результате наезда на месте происшетсвия сразу же скончались 6 человек, а 2 погибли в машине скорой помощи. Также известно, что есть 11 пострадавших.
Однако а этом злоумышленник не оставновился и врезался в школьный автобус. Затем водитель вышел из автомобился и прокричал "Аллаху Акбар", размахивая при этом оружием. Полицейским пришлось открыть по нему огонь, после чего преступника доставили в больницу с пулевым ранением в живот.
Совершенное мэр Нью-Йорка Билл Де Блазио посчитал случившееся терактом.
Кто совершил теракт
Установлено, что за рулем пикапа находился 29-летний уроженец Узбекистана Сайфулло Хабибулаевич Саипов. Полиция выяснили, что он работал водителем грузовика, а также подрабатывал водителем в Uber. Также, по данным полиции Саипов взял пикап в аренду, на котором совершил наезд на прохожих, в день теракта.
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