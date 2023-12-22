Новейший водогрейный котёл запустили на Юго-Западной ТЭЦ

На Юго-Западной ТЭЦ введён в эксплуатацию современный водогрейный котел. Церемонию запуска посетил губернатор Петербурга Александр Беглов, пишет пресс-служба Смольного.
Согласно заявлениям экспертов, новое оборудование увеличит мощность самой новой теплоэлектроцентрали Северной столицы на четверть и позволит обогреть еще 105 многоэтажных домов, а также 80 социальных объектов, включая поликлиники, детские сады и пожарные депо.
Все системы комплекса прошли испытания в ноябре прошлого года и уже продемонстрировали свою энергоэффективность. Станция полностью автоматизирована, и для обслуживания требуется всего 13 работников, которые трудятся вахтовым методом.
Ранее мы сообщили о том, что Ростехнадзор разрешил строительство двух новых реакторов ЛАЭС.
Фото: Правительство Петербурга
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