Ростехнадзор разрешил строительство двух новых реакторов ЛАЭС

Как подчеркнули в компании, в ближайшие годы предстоит выполнить значительный объём работ на строительной площадке.

Ростехнадзор разрешил строительство новых реакторов для блоков 7 и 8 Ленинградской атомной электростанции (ЛАЭС). Работы станут шагом к основному этапу строительно-монтажных работ на этих энергоблоках. Об этом заявили представители концерна "Росэнергоатом".

Как подчеркнули в компании, в ближайшие годы предстоит выполнить значительный объём работ на строительной площадке. Среди задач − строительство более 150 зданий и сооружений, оснащение их оборудованием, прокладка необходимых коммуникаций.

Также необходимо будет провести пуско-наладочные работы с целью загрузки свежего ядерного топлива в реакторы энергоблоков и проведения физических пусков в 2029 и 2031 годах.

Ранее мы сообщили о том, что старейшие блоки ЛАЭС начнут выводить из эксплуатации в 2025 году.

Фото: Пресс-служба ЛАЭС