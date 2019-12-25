Старейшие блоки ЛАЭС начнут выводить из эксплуатации в 2025 году

Полностью это можно осуществить только через 20-25 лет.

В 2025 году из эксплуатации начнут выводить два старейших советских блока ЛАЭС с реакторами РБМК-1000. Об этом пишет ТАСС.

Блоки заменят на современные российские реакторы ВВЭР-1200. Процесс будет происходить на пятом и шестом энергоблоках. Вывод объектов предполагает демонтажные работы с учётом вывоза топлива, удаления радиоактивных отходов и дезактивации помещений. Полностью это можно осуществить только через 20-25 лет.

Сейчас на ЛАЭС идёт строительство седьмого и восьмого блоков с современными реакторами ВВЭР-1200, которые придут на смену последних советским блоком под номерами 3 и 4. Ввод новых реакторов в эксплуатацию назначен на 2030 и 2032 годы.

Ранее мы сообщили о том, что пятый блок ЛАЭС останавливали дважды за год из-за поломки.

Фото: пресс-служба ЛАЭС