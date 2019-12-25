Теплосети Фрунзенского и Невского районов проверят на прочность 16 июля

В случае вытекания воды на поверхность, стоит избегать приближения к опасному участку.

Сегодня, 16 июля, в двух районах Петербурге пройдут испытания теплосетей на плотность и прочность. Об этом сообщила пресс-служба "Теплосети Санкт-Петербурга".

В Невском районе работы затронут теплосети, которые проходят по улицам: Дмитрия Устинова, Караваевская, Прибрежная, Прогонная, Софийская, Тепловозная, а также проспектам ― Обуховской Обороны, Рыбацкому, Шлиссельбургскому, Скачкову переулку и переулку Слепушкина.

В зону работ фо Фрунзенском района входят тепловые сети, проходящие по улицам, обозначенным ниже:

Ранее Piter.TV сообщил о том, что автоледи врезалась в фонарный столб на Институтском проспекте.

Фото: pixabay.com, "Теплосеть Санкт-Петербурга"