"Теплосеть" проведет испытания в Василеостровском районе Петербурга

Проверка пройдет в два дня.

Петербургская "Теплосеть" готовится провести испытания труб в Василеостровском районе города. Проверка теплосетей перед грядущим отопительным сезоном пройдет 29 и 30 июля, сообщили в пресс-службе компании.

В среду, 29 июля теплоэнергетики проверят трубы на всех линиях острова, включая Косую, Кожевенную и Кадетскую, а также на Малом, Среднем, Большом и Среднегаванском проспектах, улицах Детской, Донской, Гаванской, Камской, Весельной, Опочинина, Шевченко, Карташихина, Канареечной и Наличной. Работы также затронут Тучков, Волховский, Биржевой и Академический переулки, Шкиперский проток и четыре набережных – реки Смоленки, Университетскую, Макарова и Лейтенанта Шмидта.

Днем позже работы перейдут на улицы Остоумова, Гаванскую, Одоевского, Беринга, Парусную, Нахимова, Кораблестроителей, Боцманскую, Мичманскую, Вадима Шефнера, Уральскую, Железноводскую и Одоевского, а также Адмиральский и Галерный проезды, переулок Каховского, площадь Морской Славы проспект КИМа и бульвары Александры Грина и Вилькицкий.

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Фото: pixabay; пресс-служба "Теплосети"