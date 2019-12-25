"Теплосеть" Петербурга проведет испытания во Фрунзенском районе

Испытания необходимы для подготовки тепловых сетей к новому отопительному сезону.

В пятницу, 23 июля, АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" проведет испытания тепловых сетей на плотность и прочность во Фрунзенском районе. Температура воды в тепловых сетях не превышает 40 градусов, передает пресс-служба компании.

В зону вошли улицы Малая Балканская, Олеко Дундича, Ярослава Гашека, Пловдивская, Будапештская, Малая Карпатская, Карпатская, Малая Бухарестская, Софийская, Турку, Пражская и Малая Каштановая аллея.

Специалисты проводят испытания для подготовки сетей к отопительному сезону. Благодаря этим мерам определяются неблагоприятные зоны, удается оптимально спланировать программу капитального ремонта тепловой инфраструктуры.

В компании убедительно просят не приближаться к месту вытекания воды, не нужно пытаться пройти или проехать по залитой территории. Не следует также заходить за ограждения, предупреждающие знаки, линию оцепления. В случае, если ваше авто находится в зоне разлива, не следует к нему подходить, ущерб застрахован.

Ранее мы писали, что ГАТИ предупреждает горожан об ограничении движения с субботы.

Фото: Piter.tv