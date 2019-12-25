Петербургские теплоэнергетики обновили пункт на Рябовском шоссе

Оборудование в пункте износилось из-за работы с 1987 года.

На Рябовском шоссе, 117А корпус 5 в Петербурге завершилась реконструкция центрального теплового пункта, работы выполнили силами городского ГУП "ТЭК" и подрядчика ООО "Форсаж". Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

В пункт установили современное отечественное оборудование: пластинчатые теплообменники, сетевые насосы и насосную установку для горячего водоснабжения. Новые агрегаты позволят сократить затраты предприятия и теплопотери. Старая техника, отметили в "ТЭК", беспрерывно работала с 1987 года и порядком износилась.Реконструированы внутренние инженерные системы ЦТП, в здании проведен косметический ремонт.

Тепловой пункт мощностью 5,289 Гкал/ч обеспечит теплом девять жилых домов и здание автоматической телефонной станции. На реконструкцию потратили 63,7 миллионов рублей.

В жилищном комитете Петербурга предупредили о действиях мошенников.

Фото: пресс-служба ГУП "ТЭК"