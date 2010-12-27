Сотрудники ТЭК избавили петербурженку от гула в квартире

Источником шума оказался работающий в тепловом пункте насос.

Работники ГУП "ТЭК СПб" избавили жительницу Петербурга от гула в квартире, который круглосуточно доносился снизу. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Петербурженка пожаловалась на громкий шум, доносящийся из подвала дома №14 на улице Бабушкина. Женщина проживает на первом этаже.

На место приехали сотрудники ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург" и измерили уровень гула в квартире днем и ночью. Источником шума и вибраций оказался насос, работающий в тепловом пункте.

На основании полученных измерений сотрудники ТЭКа демонтировали оборудование и перенесли его в смежное помещение. После этого насос поместили в специальное виброизоляционное основание для устранения шума. Повторная экспертиза не выявила никаких нарушений по шуму.

Ранее мы писали, что жители дома на Суздальском проспекте не выспались из-за коммунальной аварии.

Фото: пресс-служба ГУП "ТЭК СПб"