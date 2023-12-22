Теннисист Бублик во время матча в Аделаиде съел чипсы из пачки болельщика

Спортсмен вышел в полуфинал турнира.

Казахстанский теннисист Александр Бублик во время матча на турнире ATP в Аделаиде съел чипсы из пачки болельщика.

31-ая ракетка мира встретился в четвертьфинале соревнования с итальянцем Лоренцо Музетти. В одном из эпизодов матча Бублик не успел догнать мяч и перепрыгнул ограждение, за которым сидели зрители. Теннисист не растерялся и угостился чипсами у одного из болельщиков.

По итогам встречи Бублик обыграл Музетти со счетом 6:3, 6:7 (4:7), 7:5. В полуфинале турнира в Аделаиде он сыграет с британцем Джеком Дрэйпером.

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