В Петербурге вырос спрос на "мужские" профессии

Также в городе намечена тенденция нанимать кандидатов с большим опытом работы.

В Северной столице появляется всё больше вакансий, связанных с "мужской" работой. По данным исследования hh.ru, также работодатели города заинтересованы в опытных специалистах со стажем 6-10 лет.

Так, наибольший рост предложений за текущий год произошёл в сферах "Строительство и недвижимость" (+15,5% по сравнению с 2021-ым годом), а также "Инсталляция и сервис" (+32,2%) и "Рабочий персонал" (+2%).

Кроме того, в городе часто ищут сотрудников в области продаж (+1,6%), инвестиций и лизинга (+0,7%), медицины (+0,5%) и начинающих специалистов (+1,8%).

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге в простое находятся 7,4 тысяч работников.

Фото: Piter.TV