В Петербурге вырос спрос на "мужские" профессии

В Северной столице появляется всё больше вакансий, связанных с "мужской" работой. По данным исследования hh.ru, также работодатели города заинтересованы в опытных специалистах со стажем 6-10 лет.
Так, наибольший рост предложений за текущий год произошёл в сферах "Строительство и недвижимость" (+15,5% по сравнению с 2021-ым годом), а также "Инсталляция и сервис" (+32,2%) и "Рабочий персонал" (+2%).
Кроме того, в городе часто ищут сотрудников в области продаж (+1,6%), инвестиций и лизинга (+0,7%), медицины (+0,5%) и начинающих специалистов (+1,8%).
Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге в простое находятся 7,4 тысяч работников.
Фото: Piter.TV
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