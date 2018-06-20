В четверг в Петербурге ожидается до 22 градусов тепла

25 апреля будет солнечным и ясным днем.

В четверг, 25 апреля, в Петербурге будет солнечно и ясно. Столбик термометра в этот день поднимется до плюс 22 градусов. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс. Погода".

Следующие два дня в Петербурге будут такими же солнечными и теплыми. В субботу может пройти небольшой дождь, а в воскресенье температура упадет до плюс 8 градусов.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов прогнозирует холодные майские праздники. По его словам, апрель был слишком теплым и сухим, поэтому в ближайшее время стоить ждать обратного хода.

Ранее в Гидрометцентре рассказали, каким будет май в европейской части России.

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