Температура в Петербурге превысила рекорд 2010 года

Вчера в городе на Неве было +32,8 градусов, что на 0,3 градуса больше, чем 11 лет назад.

В среду, 14 июля, в Петербурге был зафиксирован восьмой с начала лета и третий в июле температурный рекорд. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в Facebook.

Накануне днем столбики термометров в городе поднялись до отметки +32,8 градусов. Это на 0,3 градуса больше, чем было 14 июля 2010 года.

Леус добавил, что дальнейшее развитие погодных процессов в городе больше не обещает петербуржцам рекордной жары в июле.

Суточный рекорд для сегодняшнего дня был установлен в 1999 году и составляет +33,7 градусов. Сегодня в городе ожидается +31…+33 градусов.

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