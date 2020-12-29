Тело жителя Татарстана нашли на стройплощадке на Пулковском шоссе

Информацию о происшествии донесли в Следственный комитет.

Тело жителя Татарстана нашли на стройплощадке дома на Пулковском шоссе 42/6. Как стало известно Piter.tv, накануне в правоохранительные органы поступило сообщение о трагической находке. Мертвого 40-летнего рабочего из Буйска, который проживал на территории стройки, спустили с 13 этажа. Рядом с телом была найдена веревка.

Причины смерти предстоит установить специалистам. Информацию о происшествии донесли в Следственный комитет.

Сотрудники полиции Приморского района Петербурга накануне задержали безработного рецидивиста, который нанес смертельное ранение собственному брату.

Фото: Piter.tv, носит иллюстративный характер