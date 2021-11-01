На Кубани к районной администрации привезли тело женщины после незаконных требований морга

В морге от семьи погибшей требовали 7 тысяч рублей за транспортировку тела.

Родственники умершей женщины привезли ее тело к зданию администрации Тимашевского района Краснодарского края. Это произошло после требований местного бюро судебно-медицинской экспертизы оплатить транспортировку трупа. Глава администрации Андрей Палий назвал ситуацию аморальной.

Видео в воскресенье распространилось по социальным сетям. Как утверждал автор ролика, в морге от семьи погибшей требовали 7 тысяч рублей за транспортировку тела.

Вопросы к работе морга и ритуальных агентств есть. И здесь нужно наводить порядок, чтобы все было прозрачно – за какие услуги и сколько нужно платить. Андрей Палий, глава администрации Тимашевского района

Палий также сообщил, что морг принял тело женщины. Данную ситуацию обсудят сегодня в администрации с участием заинтересованных сторон.

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Видео: YouTube / Тимашевский блогер