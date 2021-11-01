На Кубани к районной администрации привезли тело женщины после незаконных требований морга

Родственники умершей женщины привезли ее тело к зданию администрации Тимашевского района Краснодарского края. Это произошло после требований местного бюро судебно-медицинской экспертизы оплатить транспортировку трупа. Глава администрации Андрей Палий назвал ситуацию аморальной.
Видео в воскресенье распространилось по социальным сетям. Как утверждал автор ролика, в морге от семьи погибшей требовали 7 тысяч рублей за транспортировку тела.
Вопросы к работе морга и ритуальных агентств есть. И здесь нужно наводить порядок, чтобы все было прозрачно – за какие услуги и сколько нужно платить.
Андрей Палий, глава администрации Тимашевского района
Палий также сообщил, что морг принял тело женщины. Данную ситуацию обсудят сегодня в администрации с участием заинтересованных сторон.
Ранее в Туве убили двух несовершеннолетних сестер.
Видео: YouTube / Тимашевский блогер
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