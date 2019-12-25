Работник обнаружил у Бабигонского кладбища тело зарезанного мигранта

Возбуждено уголовное дело об убийстве.

Утром 2 апреля в полицию позвонил работник Бабигонского кладбища, расположенного в Петергофе. Как стало известно Piter.TV, мужчина сделал ужасающую находку, приехав на рабочее место – на газоне у кустов при въезде на кладбище лежал труп.

Мертвец азиатской внешности был одет в черную куртку с капюшоном, темную кофту, темно-синие джинсы и черные кожаные ботинки, документов и телефона рядом с телом не нашли. Позднее полиция установила личность умершего, им оказался 21-летний уроженец Узбекистана, проживавший на Моховой улице в Петербурге. Полицейские обнаружили на теле колото-резаную рану в области грудной клетки.

Возбуждено уголовное дело об убийстве, с места изъяли окурки, банки из-под пива, спортивные брюки, биоматериалы и следы обуви.

Ранее мы писали, что мать умершего ребенка в Приморском районе решила изгнать из него беса с помощью кипятка.

Фото: Piter.TV