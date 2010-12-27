В Ленобласти нашли труп мужчины с черным пакетом на голове

Тело лежало в подвале одного из частных домов.

Накануне в одном из частных домов в поселке Назия Ленобласти обнаружили тело мужчины, который пропал еще в сентябре 2018 года. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Труп обнаружили в подвале. На голове погибшего был надет черный полиэтиленовый пакет, закрепленный на шее скотчем. Погибший был в толстовке, джинсах и туфлях.

Поиски мужчины велись с сентября прошлого года. Тогда в полицию обратился 38-летний брат погибшего. Он рассказал, что 19 сентября подвез родственника к тому самому дому, где было найдено тело. В этот день мужчине исполнился 41 год.

Полиция ведет расследование. Выясняются обстоятельства случившегося.

Ранее мы писали, что ночная тусовка в баре на Энгельса закончилась поножовщиной.

Фото: Piter.TV