Ночная тусовка в баре на Энгельса закончилась поножовщиной

Потерпевшего доставили в больницу с ранением шеи.

Ранним утром 14 марта в больницу Святого Георгия доставили 25-летнего парня в тяжелом состоянии. У молодого человека диагностировали проникающее колото-резанное ранение шеи. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Ночь с 13 на 14 марта пострадавший провел в баре на проспекте Энгельса. Там разгорелся конфликт с незнакомцем. Во время словесной перепалки мужчина не нашел ничего лучше, чем ударить оппонента ножом.

После содеянного преступник скрылся в неизвестном направлении на автомобиле марки Geely MK. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Неадеквата ищут.

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Фото: Piter.TV