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У озера в Ленобласти нашли тело рыбака, пропавшего 16 сентября
Сегодня, 9:41
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Alena_Zinovieva Добавить в Яндекс.Новости

У озера в Ленобласти нашли тело рыбака, пропавшего 16 сентября

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Мужчину опознала сестра на месте происшествия.

В воскресенье, 19 сентября, у озера Сенновское, недалеко от садоводства "Алмаз" в Выборгском районе Ленобласти, нашли тело мужчины. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

По предварительной информации, мужчина утонул. Умершего на месте происшествия опознала сестра. Она рассказала, что ее 47-летний брат 16 сентября ушел на рыбалку. С тех пор его никто не видел.

Тело утопленника направили в морг города Выборг для установления точной причины смерти.

Ранее во дворе на Конной нашли труп мужчины в гипсе и с тату "Бухара".

Фото: pixabay.com

Теги: пропал без вести, утопленник
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей, Происшествия,

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