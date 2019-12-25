У озера в Ленобласти нашли тело рыбака, пропавшего 16 сентября

Мужчину опознала сестра на месте происшествия.

В воскресенье, 19 сентября, у озера Сенновское, недалеко от садоводства "Алмаз" в Выборгском районе Ленобласти, нашли тело мужчины. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

По предварительной информации, мужчина утонул. Умершего на месте происшествия опознала сестра. Она рассказала, что ее 47-летний брат 16 сентября ушел на рыбалку. С тех пор его никто не видел.

Тело утопленника направили в морг города Выборг для установления точной причины смерти.

Ранее во дворе на Конной нашли труп мужчины в гипсе и с тату "Бухара".

Фото: pixabay.com