Тело 2-месячной девочки нашли в квартире безработных мигрантов в Парголово

Поздно вечером 20 января в полицию Петербурга поступила информация о смерти младенца в поселке Парголово. Об этом стало известно Piter.TV.
Тело 2-месячной девочки нашли в квартире мигрантов на Заречной улице. Следов насильственной смерти обнаружено не было.
Мать заметила, что дочь не дышит, когда собиралась его накормить. Оба родителя не работают, при этом семья считается благополучной и на учетах в надзорных органах не состоит.
Тело направили в морг для установления причины смерти.
Ранее в квартире на проспекте Королева нашли повешенным 7-классника.
Фото: pexels.com
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