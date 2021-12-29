Тело 2-месячной девочки нашли в квартире безработных мигрантов в Парголово

Следов насильственной смерти обнаружено не было.

Поздно вечером 20 января в полицию Петербурга поступила информация о смерти младенца в поселке Парголово. Об этом стало известно Piter.TV.

Тело 2-месячной девочки нашли в квартире мигрантов на Заречной улице. Следов насильственной смерти обнаружено не было.

Мать заметила, что дочь не дышит, когда собиралась его накормить. Оба родителя не работают, при этом семья считается благополучной и на учетах в надзорных органах не состоит.

Тело направили в морг для установления причины смерти.

Ранее в квартире на проспекте Королева нашли повешенным 7-классника.

Фото: pexels.com