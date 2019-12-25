Тело 8-летней девочки обнаружили под окнами жилого дома в Парголово

В Парголово у дома по адресу улица Архитектора Белова, 9, корпус 1, ночью 19 августа нашли погибшую 8-летнюю девочку. По предварительным данным, ребенок совершил самоубийство. В ходе проверки была обнаружена предсмертная записка. Об этом стало известно Piter.TV.
Вечером 18 августа около 22:00 родители уложили детей спать. Примерно в 00:30 они услышали хлопок дверью. После этого мужчина и женщина обнаружили открытую балконную дверь и отсутствие старшей дочери.
Семья полная, на учете в ОДН не состоит. Причины произошедшего выясняются.
Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге по факту ДТП, в котором пострадал 4-летний ребенок, проводится проверка.
Фото: Piter.TV
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