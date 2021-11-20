В Петербурге по факту ДТП, в котором пострадал 4-летний ребенок, проводится проверка

Мальчик госпитализирован в состоянии средней тяжести.

Днем пятницы, 18 августа, у здания, находящегося по адресу улица Антонова-Овсеенко, 21, произошло ДТП, в результате которого пострадал 4-летний мальчик. Полиция Невского района проводит проверку, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу и Ленобласти.

42-летний водитель "Киа Соренто" ехал по внутридворовой территории и совершил наезд на ребенка, внезапно выбежавшего на дорогу. Несовершеннолетнего сопровождала его мать.

В результате ДТП мальчик госпитализирован в состоянии средней тяжести. Выясняются детали произошедшего.

Ранее мы сообщали о том, что семья из Петербурга погибла в ДТП под Волгоградом.

Фото: Piter.TV