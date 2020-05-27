Египтянка покинула эфир из-за атаки питомца, которого привел с собой гость.

Телеведущая убежала из студии из-за нападения обезьяны. Инцидент произошел во время прямого эфира на телеканале Al Hayat. На египетскую журналистку по имени Лобна Асаль напало животное. В этот момент Асаль вместе со своим коллегой Хуссамом Хаддадом брала интервью у местного актера Ибрагима эль-Саммана. Гость пришел в студию не один, а в сопровождении питомца. животное снималось в последнем проекте артиста.

Во время беседы Асаль держала обезьяну за поводок. В какой-то момент женщина решила поиграть с животным. Питомец атаковал египтянку. От удивления Асаль закричала и попыталась отодвинуть животное от себя. В результате ей пришлось покинуть студию.

"Заснувшего" в прямом эфире телеведущего подняли на смех.

Видео: El Watan