Телемост для школьников из Петербурга и Москвы организуют 27 января

По окончании мероприятия ученики смогут посмотреть спектакль "Ленинградский Щелкунчик", основанный на реальной истории о кошках, привезённых в окруженный врагом Ленинград, чтобы побороть нашествие крыс.

Телемост, посвященный 80-й годовщине освобождения Ленинграда от фашистской блокады, будет организован для школьников Москвы и Петербурга. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

В рамках телемоста школьники смогут поделиться своими знаниями о Великой Отечественной войне и блокаде, а также рассказать истории о страшных и героических днях, пережитых их семьями в осаждённом городе. По окончании мероприятия ученики смогут посмотреть спектакль "Ленинградский Щелкунчик", основанный на реальной истории о кошках, привезённых в окруженный врагом Ленинград, чтобы побороть нашествие крыс.

Студия для проведения телемоста в Северной столице будет организована в полдень 27 января в Музейно-историческом парке "Россия - Моя История" на Бассейной улице.

Ранее мы сообщили о том, что настольную игру для детей о Ленинградской битве создали в Петербурге.

Фото: Piter.TV