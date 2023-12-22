Настольную игру для детей о Ленинградской битве создали в Петербурге

Цель игры – погрузить детей в историю и легендарное сражение января 1943 года, которое привело к прорыву блокады Ленинграда.

К 80-летию со Дня снятия блокады администрация Калининского района Петербурга представила новую просветительскую настольную игру для детей под названием "Ленинградская битва. Операция „Искра"".

Цель игры – погрузить детей в историю и легендарное сражение января 1943 года, которое привело к прорыву блокады Ленинграда. Разработчики тщательно изучали как хорошо известные факты, так и новые исследования историков из Института истории обороны и блокады Ленинграда.

Напомним, что 27 января будет отмечаться день полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, которая продолжалась 872 дня. В этот день в 1944 году в ходе Ленинградско-новгородской стратегической наступательной операции гитлеровская армия была окончательно разгромлена.

Ранее мы сообщили о том, что ветераны ВОВ смогут пользоваться общественным транспортом в Петербурге бесплатно с 26 по 28 января.

Фото: Правительство Петербурга