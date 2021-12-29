Телеканалу RT DE запретили вещать в Германии

Решение обосновали отсутствием у СМИ лицензии.

Комиссия по надзору за средствами массовой информации в Германии запретила телевизионному каналу RT DE вещание на немецком языке. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на распоряжение регулятора.

Данное решение обосновали отсутствием у телеканала лицензии, которая требуется по закону ФРГ. Претензия была предъявлена накануне.

Вещание телеканала в прямом эфире в Интернете, через мобильное и приложение RT News, а также через спутник необходимо прекратить. из сообщения Комиссии по надзору за СМИ Германии

Регулятор добавил, руководство RT DE не может ссылаться на какое-либо другое законное разрешение в соответствии с европейским законодательством.

В Telegram-канале "Russia Today" указано, что RT DE Productions обжалует в суде решение немецкого регулятора запретить вещание телеканала.

Ранее президент России Владими Путин призвал развивать и укреплять русский мир. Он напомнил, что РФ представляет из себя многонациональное, многоконфессиональное и "многоликое" государство.

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