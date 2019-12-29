"Звезда" расскажет о подвиге брянского бойца Олега Ермакова

Передача выйдет в эфир 3 марта.

Очередной выпуск программы "Легенды Армии" на телеканале "Звезда" посвятят подвигу брянского бойца, Героя России Олега Ермакова.

Приказ выйти на высоту Исты-Корд 6-я рота ВДВ получила 29 февраля 2000 года. Олега Ермакова не должно было быть в тот момент в Чечне. Ему предложили перевод, где его ждали хорошее жилье и спокойная жизнь. Однако бросить своих людей командир взвода разведки 234-го парашютно-десантного полка не смог. Он пришел к командиру полка и попросил отправить его в "горячую точку". Так офицер сделал свой выбор, который в дальнейшем оказал влияние на судьбу всей страны.

Передача об Олеге Ермакове выйдет в эфире 3 марта в 19:39. Ведущим цикла будет известный певец Александр Маршал.

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