Грабитель на роликах вырвал у петербурженки из рук айфон за 75 тысяч во время селфи

Также девушка получила травму руки.

В Приморском районе Петербурга девушка осталась без айфона прямо во время попытки сделать селфи. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Северной столице и Ленинградской области.

Данное происшествие случилось в ночь с 21 на 22 апреля. Девушка достала айфон и решила сделать фотографию на фоне красот Петербурга. Около 29-летней девушки в это время проезжал неизвестный мужчина на роликах и вырвал из ее рук мобильный за 75 тысяч рублей.

Чуть позже в полицию обратились врачи. В телефонограмме говорилось о травме руки девушки. Возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж". Пока злоумышленника поймать не удалось.

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Фото: pixabay