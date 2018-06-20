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Грабитель на роликах вырвал у петербурженки из рук айфон за 75 тысяч во время селфи
Сегодня, 13:24
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nastya960

Грабитель на роликах вырвал у петербурженки из рук айфон за 75 тысяч во время селфи

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Также девушка получила травму руки.

В Приморском районе Петербурга девушка осталась без айфона прямо во время попытки сделать селфи. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Северной столице и Ленинградской области. 

Данное происшествие случилось в ночь с 21 на 22 апреля. Девушка достала айфон и решила сделать фотографию на фоне красот Петербурга. Около 29-летней девушки в это время проезжал неизвестный мужчина на роликах и вырвал из ее рук мобильный за 75 тысяч рублей.

Чуть позже в полицию обратились врачи. В телефонограмме говорилось о травме руки девушки. Возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж". Пока злоумышленника поймать не удалось. 

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Фото: pixabay 

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Теги: вор, грабитель, селфи
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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