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Тела всех членов экипажа вертолета Ка-27 нашли на Камчатке
Сегодня, 10:57
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Тела всех членов экипажа вертолета Ка-27 нашли на Камчатке

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В результате крушения воздушного судна погибли пять человек.

Поисковики обнаружили тела всех членов экипажа вертолета, который потерпел крушение на Камчатке в минувшую пятницу. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в авиационных службах.

В авиакатастрофе погибли пять человек. Их тела найдены.

из сообщения собеседника агентства

Напомним, вертолет Ка-27, принадлежавший Федеральной службе безопасности России, пропал с радаров 23 сентября. Как выяснилось позже, воздушное судно совершило жесткую посадку в десяти километрах от поселка Николаевка Елизовского района Камчатского крае. На борту находились пять членов экипажа.

Ранее вертолет завалился на бок при посадке на Камчатке.

Фото: Telegram/SHOT
 

Теги: ка-27, камчатский край, крушение вертолета, поиск тел
Категории: Лента новостей, Новости России,

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