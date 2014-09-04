Каждый из иностранцев заплатил мужчине от 2 до 10 тысяч рублей в зависимости от срока временной регистрации.

Житель Камчатки предстанет перед судом за фиктивную постановку на учет в своей квартире 113 мигрантов. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

По данным ведомства, к 34-летнему фигуранту обращались граждане из стран ближнего зарубежья с просьбой оформить для них прописку. Отмечается, что у мужчины не было постоянного источника дохода. В период с апреля по август 2025 года он поставил на миграционный учёт в своей квартире 113 иностранцев. Каждый из них заплатил мужчине от 2 до 10 тысяч рублей в зависимости от срока временной регистрации.

Также в региональном УМВД подчеркнули, что данные граждане не будут проживать по указанному адресу. Материалы уголовного дела в скором времени будут направлены в суд для рассмотрения по существу.

Видео: УМВД по Камчатскому краю