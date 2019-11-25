По общему количеству статуэток (а их 29) певица обогнала Майкла Джексона (24).

Американская певица Тейлор Свифт стала рекордсменом по числу наград American Music Awards. Об этом сообщает Entertainment weekly.

В этом году артистка получила пять статуэток в номинациях: "Любимое видео", "Любимый поп/рок альбом" (Lover), "Любимая поп/рок исполнительница", а также ее признали любимым современным взрослым исполнителем и исполнителем года. Кроме того, Свифт получила звание почетного артиста десятилетия.

Таким образом, по общему числу статуэток (а их 29) певица обогнала прошлого рекордсмена Майкла Джексона, которому присудили 24 награды.

Ранее мы писали, что Бузову обвинили в краже статуэтки на премии "Нового радио".