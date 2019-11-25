Бузову обвинили в краже статуэтки на премии "Нового радио"

Звезда была ведущей церемонии.

Ведущая "Дома-2" Ольга Бузова оказалась в центре очередного скандала. Телезвезду подозревают в краже статуэтки на премии "Нового радио". Об этом пишет "Вечерняя Москва".

Организаторы рассказали, что Бузова выступала на премии в качестве ведущей. После мероприятия они недосчитались одной статуэтки, и заметили ее на полке с регалиями артистки. Глава пресс-службы радиостанции Антон Коробков-Землянский допустил, что Бузова или ее сотрудники могли по недосмотру положить награду к своим вещам. Он попросил звезду вернуть статуэтку, которую она "получила незаконно".

Сама Бузова никак не комментируют скандал вокруг себя. В недавнем интервью программе "Ты не поверишь!" телеведущая заявила, что никогда не берет чужих вещей, так как следует библейским законам. В свою очередь ее директор Антон Богославский настаивает, что Бузова получила премию честным путем, ей ее присудили.

Ранее мы писали, что Бузова разделась до трусов в центре Петербурга.

Видео: YouTube / Ольга Бузова