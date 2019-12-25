Система для взимания курортного сбора в Петербурге будет готова только к весне

Испытания будут проводиться весь I квартал 2024года.

Тестировать систему для взимания курортного сбора в Северной столице начнут зимой 2024 года, однако полноценно заработает она только весной. Об этом заявил вице-губернатор Алексей Корабельников.

Чиновник добавил, что информационная система поможет обмениваться данными комитету по развитию туризма и городским гостиницам. Чтобы оба участника процесса адаптировались с работе в новом формате, испытания будут проводиться весь I квартал. Корабельников выразил надежду, что запуск системы произойдёт 1 апреля.

Напомним, что закон о курортном сборе вступил в силу 1 октября. После 1 апреля 2024 года за сутки проживания в отелях гости города будут отдавать по 100 рублей с человека.

Ранее мы сообщили о том, что приём заявок в Единый календарь событий стартует в Петербурге с 1 ноября.

Фото: Piter.TV