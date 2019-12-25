Театры Петербурга откорректируют афишу

Такое указание поступило от комитета по культуре города.

Петербургские культурные учреждения и билетные операторы в срочном порядке исправят репертуарные планы и афиши с 30 декабря по 10 января. Такое указание поступило от комитета по культуре в среду, 9 декабря.

Также чиновники в очередной раз напомнили, что из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции введены новые ограничения, запрещающие работу театров, музеев и концертных организаций в новогодние праздники, если иное не предусмотрено Роспотребнадзором.

Список согласованных со Смольным мероприятий размещён по ссылке.

Ранее мы писали, что Минкульт запрещает федеральным театрам Петербурга работать в новогодние праздники.

Фото: Piter.TV