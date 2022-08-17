Театр на Бронной рассказывает о создании нового спектакля Богомолова "Таня"

Увидеть новый спектакль Константина Богомолова петербургский зритель может 16, 17 и 18 августа на Новой сцене Александринки в рамках гастролей московского Театра на Бронной.

Художественный руководитель московского Театра на Бронной вместе с творческим коллективом презентовал в Петербурге свою новую постановку "Таня". Спектакль создан по пьесе известного советского драматурга Алексея Арбузова. Однако создатели решили несколько сократить материал. По словам Константина Богомолова, "там сокращение текста не меняет". Изменения коснулись массовых сцен, которые постановщик счел "укорененными в бытописании", юморе определенного времени. Он отметил, что ему было важно, как к такому прочтению произведения отнеслись наследники автора. Режиссер уточнил, что на спектакле в столице несколько раз присутствовали дочь и сын Арбузова. Они также приводили своих знакомых, так как им понравилась работа.

Была задача вытащить из этой истории такую чистую, лирическую, человеческую историю. Сохранив дух времени, но не в прямом его выражении. Константин Богомолов, худрук Театра на Бронной

С рассказом о создании спектакля выступил актер Дмитрий Куличков, который исполняет в "Тане" роль Игнатова. Он напомнил, что стал свидетелем кардинального, полного становления нового театра во всем: в пространствах, в кадрах, в репертуаре, в творческом подходе. Театр на Бронной участник творческой группы охарактеризовал как "совершенно новый организм", который только-только начинает крепнуть. По словам артиста, ему очень интересно находится в этом процессе. Он позитивно оценил работу своих коллег, а саму труппу назвал очень яркой, талантливой и сильной, но пока что только набирающей обороты.

Я пришел, ребята уже репетировали полным ходом, знали текст. Мне надо было внедриться и вмонтироваться в режиссерский замысел, общую эстетику. Что мы и до сих пор делаем. Дмитрий Куличков, актер

Художественный руководитель театра заметил, что испытывает волнение, потому что хочет, чтобы привезенные на гастроли из московского Театра на Бронной спектакли не уступили бы по сравнению с теми вещами, которые он ставил в Петербурге. Богомолов напомнил, что в городе на Неве по-прежнему остаются высокие театральные стандарты, а из-за отсутствия суеты очень многие вещи кристаллизуются.

Богомолов: "Получаю большое удовольствие от зрительского успеха".

Фото и видео: Piter.tv