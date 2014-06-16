Богомолов: "Получаю большое удовольствие от зрительского успеха"

Режиссер рассказал о балансе, которого придерживается в своей работе в театре.

Российский режиссер Константин Богомолов рассказал, чему научился, когда находился под крылом своих театральных мастеров. Художественный руководитель московского Театра на Бронной подчеркнул, что работал под руководством Олега Павловича Табакова, а также у Марка Анатольевича Захарова. Его мастером во время учебы был Андрей Александрович Гончаров. Всех трех деятелей культуры Богомолов считает большими мастерами своего дела. Они значительно внимание уделяли работе со зрителем, а также пытались синтезировать зрительский и художественный театр, сбалансировать собственное самовыражение и успех у аудитории, понимание у зрителя того, чем они занимаются.

Все эти три выдающихся мастера пытались слушать время, не замыкались, не отделялись от него, не занимались дешевой социальностью, но любили щупать пульс современности и находить интонацию, сделать так, чтобы зритель подключался не только с точки зрения чувственности, но и актуальности. Константин Богомолов, худрук Театра на Бронной

Режиссер добавил, что большое удовольствие получает от успеха его спектаклей у зрителей. Одновременно с этим он старается помнить о том, что с желанием нравиться аудитории важно оставаться собой. Константин Богомолов еще раз подчеркнул, что всегда говорит о том, что театр представляет из себя балансирование. Эксперт добавил, что только соблюдая этот баланс можно создать что-то настоящее.

Богомолов о режиссуре в театре: "Пьеса - не евангелический текст, а материал".

Фото и видео: Piter.tv